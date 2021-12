Taxistas protestam e pedem mais fiscalização contra clandestinos

Um grupo de taxistas voltou a protestar na manhã desta terça-feira, 22, na avenida ACM, em Salvador, causando congestionamentos em vários pontos, como Bonocô e Paralela. Eles se manifestam contra motoristas do aplicativo Uber, chamados pelos taxistas de clandestinos. O protesto chegou ao fim por volta das 10h.

Manifestantes fecham a faixa à direita, próximo ao Detran; trânsito congestionado. Faixa à esquerda livre pic.twitter.com/0Ip19e9YB5 — Transalvador (@Transalvador1) 22 de novembro de 2016

Nas imediações da rodoviária, o trânsito está congestionado no sentido centro e livre no sentido Paralela pic.twitter.com/WdajAqdjKc — Transalvador (@Transalvador1) 22 de novembro de 2016

Desde que o aplicativo começou a funcionar na capital baiana, os protestos dos taxistas são recorrentes. Eles alegam concorrência desleal, já que os motoristas da Uber não pagam impostos. Os taxistas também pedem mais fiscalização do transporte clandestino em geral.

Nesta manhã, cerca de 50 manifestantes saíram da frente do Shopping da Bahia. Eles deram as mãos, formando um cordão humano para bloquear a avenida ACM, o que deixou o tráfego congestionado na região. Apenas uma faixa foi liberada durante o protesto.

O grupo terminou a manifestação nas imediações da Rótula do Abacaxi, depois de passar pela rodoviária e Detran.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e policiais militares (PMs) acompanharam a manifestação. Houve um tumulto entre manifestantes e PMs na altura da rodoviária, porque os taxistas não queriam liberar a passagem de veículos.

Os manifestantes, inclusive, impediram a circulação de um taxista que não aderiu ao movimento. Ele estava com uma passageira no momento, que ficou nervosa com a ação do grupo.

O protesto não tem o apoio da Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT), de acordo com o presidente da entidade, Valdeilson Miguel. Ele explicou que a categoria aguarda a votação do projeto de lei que avalia a regulamentação da Uber no Brasil.

