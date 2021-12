⁠⁠⁠Taxistas protestam contra regulamentação do Uber na Câmara

Dezenas de taxistas lotaram as galerias da Câmara Municipal de Salvador para protestar contra o projeto de lei de regulamentação do serviço, que está sendo debatido nesta terça-feira, 14, no legislativo.

Os taxistas vaiaram o vereador Maurício Trindade (DEM), autor da proposta, enquanto ele discursava a favor do projeto de lei durante a "Super Terça", que tem o objetivo de debater temas polêmicos que tramitam no legislativo municipal.

Os taxistas chamaram Trindade de "mentiroso" e criticaram o vereador por querer regulamentar o serviço. Motoristas do Uber também foram às galerias para apoiar a proposta.

"O Uber é uma realidade. Nós estamos propondo a regulamentação para que esses motoristas sejam regulamentados, porque eles querem isso, os taxistas também querem porque vai acabar com a concorrência desleal, o Uber também vai passar a pagar impostos", disse Trindade.

O vereador Moisés Rocha (PT), que falou contra o Uber, fez críticas à forma como o Uber chegou à capital baiana. "O Uber, onde chega, desrespeita todas as leis estaduais, municipais. Não respeita nada. É preciso aprofundar esse debate, inclusive sobre as questões trabalhistas. Na China, criaram o próprio aplicativo deles e colocaram o Uber pra correr. Também podemos fazer isso aqui", afirmou Rocha.

adblock ativo