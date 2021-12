Taxistas planejam manifestações

Apesar de não haver confirmação de quando a Uber começará a funcionar em Salvador, os taxistas da capital baiana prometem realizar protestos e abaixo-assinados para vetar a circulação dos veículos.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Taxistas de Salvador (Sinditáxi), Marcelo Rosas, tal serviço de transporte particular vai gerar uma "concorrência desleal" com os profissionais que dirigem táxi.

"Gastamos mais de R$ 500 para realizar vistorias durante o ano, cuidamos da manutenção dos veículos e nos empenhamos para oferecer um trabalho de qualidade. Então, não é justo que essa empresa venha roubar nosso lugar 'na praça', que conquistamos a duras penas afirmou o sindicalista.

Rosas nega que o serviço prestado pela Uber seja superior ao dos taxistas: "A frota da capital também oferece opções de carros de luxo e confortáveis. Para isso, hoje já trabalhamos com aplicativos e por chamadas via telefone e rádio. Basta o cliente solicitar".

Segundo ele, já está circulando um documento que pretende recolher assinatura de todos os taxistas para ser entregue à Câmara de Vereadores. A categoria pretende, ainda, buscar apoio do governador Rui Costa. "O político que não nos apoiar vai perder votos, porque somos uma categoria unida e numerosa", disse.

Projeto

O projeto de lei que pretende barrar a entrada da Uber na cidade, de autoria do vereador Alfredo Mangueira (PMDB), deverá ser votado em abril, na Câmara Municipal de Salvador.

De acordo com o vereador, o documento já foi aprovado, por unanimidade, nas comissões de Constituição e Justiça e Transporte da Câmara e aguarda a apreciação do plenário. Para ele, a implementação do serviço na capital vai interferir de forma negativa na atuação dos taxistas.

"Fui taxista nos anos 80 e conheço os anseios da categoria. Sei que eles têm muita dificuldade para conseguir clientes e, ao mesmo tempo, manter a qualidade do serviço, a documentação e vistorias em dia. A chegada da Uber vai aumentar a concorrência e derrubar, significativamente, o número de corridas", afirmou.

Ainda conforme Mangueira, a intenção do projeto de lei é preservar a carreira dos taxistas e evitar que a concorrência entre os dois serviços gere casos de violência, como os registrados em São Paulo e outras partes do mundo.

