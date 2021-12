Taxistas-monstros circulam em Salvador no Dia das Bruxas

Imagine que você está saindo de uma festa super badalada na noite de sábado e, para não ser pego na Lei Seca, resolve voltar para casa de táxi. Quando entra no carro, recebe um "boa noite" de um zumbi ensanguentado com partes do corpo faltando.

Não, amigo, a cerveja não resolveu fazer efeito retardado. Pode parecer até uma "pegadinha" de Silvio Santos, mas tudo não passa de uma ação comemorativa pela passagem do "Dia das Bruxas", celebrado neste sábado, 31.

Salvador será uma das oito capitais brasileiras a receber, entre 19h e 1h, a iniciativa do aplicativo 99Taxis. Alguns "taxistas-monstros" vão circular pela cidade caracterizados bem ao estilo da data.

E o susto será recompensado: os passageiros atendidos pelos taxistas não pagarão a corrida e ainda terão à disposição uma abóbora recheada de guloseimas. A decoração e a trilha sonora também vão transformar os veículos em um ambiente digno de história de terror.

Zumbis e monstros vão comemorar o Dia das Bruxas na capital baiana (Foto: Divulgação)

