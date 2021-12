Taxistas fazem mobilização contra Uber

Mobilizados contra o serviço de transporte via aplicativo Uber, taxistas da capital baiana tiveram baixa adesão à carreata de protesto convocada para a manhã desta segunda-feira, 8, da rótula do Abacaxi à sede da prefeitura (Centro).

Com isso, o grupo de algumas dezenas de profissionais que compareceram ao chamamento permaneceu no local marcado para a saída, chamando a atenção de quem circulava na região para a causa.

Eles cobraram que a prefeitura faça valer a Lei 9.066/2016 - que proíbe o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares, mas que é alvo de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público da Bahia.

Ademário Neto, 35 anos, 15 deles como taxista, acredita que a prefeitura deve ser mais rígida: "A concorrência é desleal. Pagamos impostos. Eles não".

Diretor do Sindicato dos Motoristas Autônomos Taxistas, Marcelo Rosas aponta que só a cobrança de altos impostos ao Uber poderia inibir o serviço: "O motorista do Uber é um escravo, coitado. Pois o aplicativo fica com boa parte do dinheiro, que vai para o exterior".

Outro problema apontado são alvarás com empresas, o que impede a abertura de novas concessões. Com vistas a essa situação, desde maio a prefeitura realiza um recadastramento.

Secretaria

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informa que, em 2016, "mais de 400 veículos foram apreendidos fazendo transporte clandestino, sendo cerca de 25 do Uber.

Segundo a Semob, a multa para transporte clandestino é de R$ 2.500, na primeira ocorrência, e o valor dobra com a reincidência.

O órgão também informa que o motorista paga multa pela remoção do veículo, que varia de R$ 309,27 a R$ 804,09 (a depender do porte), além da diária no pátio da Transalvador, que vai de R$ 49,48 a R$ 841,21.

Quanto ao recadastramento de taxistas, a Semob informa que o pré-cadastramento online vai até o próximo dia 30. Até o fim da tarde desta segunda, 5.680 permissionários tinham se recadastrado. O cadastramento presencial segue até o dia 20 de dezembro, informa a Semob.

Até esta segunda, cerca de 1.500 permissionários já tinham passado também por esta etapa.

