Taxistas fazem carreata por avenidas de Salvador

Um grupo de taxistas saiu em carreata na manhã desta quarta-feira, 23, do Centro Administrativo da Bahia (CAB) em direção ao centro de Salvador.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os taxistas estão parados na praça municipal. No momento, não causa lentidão no trânsito.

A motivação ainda não foi divulgada. A reportagem tentou entrar em contato com a Associação Geral dos Taxistas, mas não houve resposta.

