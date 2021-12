Taxistas fazem carreata para participar de enterro de colega

Um comboio de táxis partiu da região do Iguatemi, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 26, em direção ao Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, para participar do velório e do enterro do taxista Antônio Carlos Silva Santos, de 52 anos. Carlão, como era conhecido, foi morto com um tiro no peito, na tarde de quinta, 25. O sepultamento estava previsto para as 16h deste sexta.

Cobrando mais segurança, cerca de 50 taxistas participaram da carreata. Eles se concentraram em frente ao Shopping da Bahia, por volta das 15h, e fizeram o percurso pela avenidas Tancredo Neves, Antônio Carlos Magalhães (ACM), Vasco da Gama, seguindo até o bairro da Federação.

A carreata realizou paradas breves na região do Iguatemi, na Av. Tancredo Neves e no viaduto Raul Raul Seixas com a intenção de chamar a atenção das autoridades. Policiais e agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) acompanhavam o ato.

Apesar de ter a presença de representantes de associações, o movimento é independente e realizado pela própria categoria.

