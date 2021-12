Taxistas fazem carreata em Salvador contra o aplicativo da Uber

Os taxistas realizaram uma carreata na manhã desta segunda-feira, 12, contra a Uber em Salvador. Eles saíram da frente do Shopping da Bahia e agora estão no Tribunal da Justiça (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

No tribunal, eles pretendem protocolar um documento pedindo a agilidade do processo que julga a constitucionalidade da lei municipal que proíbe o aplicativo na capital, sancionado pelo prefeito ACM Neto (DEM). O serviço é considerado como irregular na capital baiana.

Esta é a terceira carreata que a categoria realiza contra a Uber em menos de três meses. Eles realizaram um protesto no dia 24 de maio e outro no último dia 2 de junho. Em ambos, protestaram pelo mesmo motivo: o fim do serviço da Uber e do transporte clandestino na cidade.

Trânsito

Por conta da ação dos taxistas, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego na avenida Paralela ficou congestionado. O motorista que ainda não saiu de casa pode acompanhar o trânsito por aqui.

A Twitter List by atarde

adblock ativo