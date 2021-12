Taxistas fazem carreata em protesto contra a Uber

Um grupo de taxistas fiz uma carreata pelas principais vias de Salvador na manhã desta quarta-feira, 24, contra o aplicativo Uber. Eles saíram da avenida Bonocô em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde fizeram um ato em frente ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O protesto aconteceu porque os profissionais alegam concorrência ilegal com a Uber, como explica José Carlos de Freitas, taxista há 10 anos. "Nós queremos o bloqueio do aplicativo. A classe está literalmente passando fome. Nós, taxistas, pagamos taxa, impostos à prefeitura. Eles trabalham de forma livre, sem pagar nada", destaca.

Ainda de acordo com Freitas, "há cerca de 7 mil taxistas na capital, contra aproximadamente 25 mil carros vinculados ao App. A Uber não tem controle, eles querem números", disse. "A média de fila quando ficamos parados, aguardando um passageiro, é de 4h a 5h. Antes, a média era entre 30 a 40 minutos", complementou.

O ato dos taxistas não tem o apoio da Associação Metropolitana dos Taxistas, que é uma das entidades da categoria. Segundo Valdeison Miguel dos Santos, presidente desta associação, a iniciativa partiu de um candidato à deputado que também é taxista, mas ele não quis mencionar o nome.

"Este carreata é um ato isolado e a associação não aprova, porque não vai adiantar nada. O TJ-BA não vai resolver a situação da Uber em Salvador. É Brasília que está com a lei que vai regulamentar o transporte particular. Já existe uma liminar no Congresso Nacional para isso", explicou Valdeilson.

A carreata passou pelas avenidas Bonocô, ACM e Paralela, deixando o trânsito lento, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O ato desta quarta também chama atenção para a morte de um taxista, que cometeu suicídio nesta terça. Em respeito ao colega, os táxis exibem a inscrição "luto" nos veículos.

"Além dele, tenho também outros colegas que estão passando por situações difíceis. Um teve um derrame, outro infarto, e fora o que esta com busca e apreensão do veículo, por não ter dinheiro o suficiente para pagar as contas", lamentou Freitas.

