Taxistas fazem carreata contra o Uber em Salvador

Taxistas fizeram uma carreata na manhã desta terça-feira, 23, e travaram o trânsito em algumas avenidas de Salvador. O início do protesto foi Rótula do Abacaxi, por volta das 9 horas, e seguiram para a avenida Paralela, passando pela Bonocô.

Entre dois e três mil carros participaram do protesto, afetando o tráfego, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com o presidente da Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT), Valdeilson Miguel, o grupo entregou um abaixo-assinado no Ministério Público Federal (MPF), que fica na Paralela.

"No documento, mostramos os prejuízos que a categoria está tendo por conta do aplicativo (Uber). Estamos perdendo entre 40 a 50% da nossa renda", afirma. Os taxistas ressaltam que os motoristas do Uber não pagam os impostos cobrados para categoria, podendo cobrar um valor inferior, o que, para eles, configura concorrência desleal.

Os taxistas querem que o MPF interceda no imbróglio envolvendo taxistas e motoristas do Uber. A legislação municipal proíbe que veículos particulares façam transporte remunerado de pessoas em Salvador.

Apesar disso, motoristas do Uber operam na cidade desde 7 de abril, o que tem provocado confronto com taxistas.

Valdeilson diz que, além de entregar o abaixo-assinado com cerca de 2 mil assinaturas no MPF, os taxistas também pretendem entrar na Justiça "pedindo o bloqueio do aplicativo em Salvador".

