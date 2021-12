Taxistas fazem carreata contra aplicativos de transporte em Salvador

Taxistas que realizaram uma carreata na manhã desta terça-feira, 19, encerram o protesto na sede do Tribunal de Justiça (TJ-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os manifestantes reclamam do que eles chamam de transporte clandestino realizado por aplicativos como Uber e 99 Pop. De acordo com a Transalvador, a carreata atrapalhou o trânsito em várias vias da cidade.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), eles passaram pelas avenidas Tancredo Neves e Paralela. O protesto, que começou na região do Shopping da Bahia, foi acompanhado por policiais da 35ª e da 82ª companhias Independente da Polícia Militar (CIPM).

Manifestantes passaram também pela Tancredo Neves (Foto: Nicolas Melo | Ag. A TARDE)

"Estamos brigando contra a liminar que autoriza a circulação do transporte clandestino. Estamos brigando contra esta concorrência desleal. Nós pagamos impostos e eles não", disse Ademilson Paim, presidente da Associação Geral de Taxista.

Ainda segundo ele, o protesto, que seria nacional, aconteceu também em Feira de Santana, Itabuna e Lauro de Freitas.

Apesar da reclamação dos taxistas, o TJ-BA expediu liminar, no dia 24 de fevereiro, que permite que o aplicativo Uber funcione normalmente em Salvador. Em junho, o mesmo tribunal votou também a inconstitucionalidade da lei municipal que proibia que veículos fizessem o transporte a partir de aplicativos, a exemplo do 99 Pop e da Uber.

