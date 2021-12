Taxistas fazem carreata após morte de colega na Federação

Cerca de 50 taxistas seguiram em carreta na tarde desta sexta-feira, 10, da Avenida Tancredo Neves, próximo ao Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), até a sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/BA), na Praça da Piedade, em protesto pela morte do colega Nilton Antônio do Carmo, de 64 anos, assassinado na noite da quinta, 9, durante uma tentativa de roubo no bairro da Federação.

A manifestação deixou o trânsito congestionado em vários acessos ao centro da cidade, por onde a carreata seguiu, conforme informações da Superitendência Municipal de Trânsito (Transalvador). O protesto foi encerrado por volta das 18h.

Seu Nilton foi morto com um tiro na cabeça, por volta das 22h30, na Rua Jardim Federação, atrás da Igreja Universal, na localidade conhecida como Aldeia do Vale. Segundo um taxista e colega de trabalho, ele saiu do ponto onde trabalhava, em frente ao Shopping da Bahia, para levar uma mulher ainda não identificada. A polícia investiga se ela o atraiu para uma emboscada, já que, ao chegar à rua, dois homens os aguardavam.

Após ser baleado, o taxista perdeu a direção do veículo, colidiu contra outro carro que estava parado na rua, desceu a ladeira, bateu no portão do Edifício Jardim Federação e só parou depois de bater em outro carro que estava na garagem do prédio.

"Não vi nada. Ouvi um tiro e logo depois o barulho do carro batendo no portão, parecia que o prédio ia desabar. Mas o pessoal está dizendo que foram dois homens e duas mulheres", informou uma moradora da rua, sob anonimato.

Ainda segundo ela, os dois homens e uma das mulheres fugiram a pé pela Rua 11 de Agosto, que dá acesso à Vasco da Gama. A outra mulher correu u em direção à Rua Pedro da Gama, a principal do bairro.

O taxi de seu Nilton só parou após bater nesse carro que estava estacionado

40 anos na praça

"Ele trabalhava como taxista há mais de 40 anos e já tinha sido assaltado várias vezes. Mas ele gostava do que fazia. Ficou dois anos afastado da praça trabalhando com carreto e, há um mês, comprou um carro novo e voltou a rodar", revelou a filha de seu Nilto, a cabeleireira Amanda da Silva Carmo, 37.

Ela não acredita que o pai tenha sido morto após reagir a ação criminosa e, por isso, pede que a polícia investigue outras possibilidades para o crime. "Não tem explicação, não tem lógica. Não podemos descartar nada".

