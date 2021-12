Taxistas farão curso de inglês para Olimpíadas

Três mil taxistas de Salvador receberão, até o final de julho, aulas de inglês para oferecer atendimento aos turistas estrangeiros que vão acompanhar o torneio de futebol na cidade durante os Jogos Olímpicos de 2016.

A iniciativa é fruto de parceria entre a prefeitura, a escola de idiomas EF Education First, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Comitê Organizador Rio 2016, assinada nesta segunda-feira, 21, pelo prefeito ACM Neto, em cerimônia no Palácio Thomé de Souza, Centro Histórico.

O curso, cujas matrículas foram abertas nesta segunda, é a primeira ação do município na preparação para o evento esportivo. Ao final, os profissionais concluintes receberão um adesivo para o carro, sinalizando o conhecimento da língua inglesa.

Segundo o prefeito, a iniciativa visa instruí-los para oferecer uma recepção qualificada aos turistas: "A intenção é que Salvador se transforme no segundo destino litorâneo mais procurado no país, ficando atrás só do Rio de Janeiro, cidade-sede dos jogos".

Responsável pelo Escritório Salvador Cidade Global (ESCG), o secretário Jorge Khoury destacou a importância da qualificação profissional para os taxistas. "É um passo importante, pois trará um legado para a cidade e os taxistas, que vão melhorar as condições econômicas, de diferenciado perante os demais", disse.

Conforme Khoury, a metodologia do curso inclui aprendizado de vocabulário e diálogos, usando linguagem simples que aborda situações cotidianas. As aulas terão duração de quatro meses e vão contemplar todos os níveis do idioma.

Presidente da Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT), Valdeílson Santos acredita que o formato - sem aulas presenciais, com lições online - vai evitar a evasão de taxistas que não puderem cumprir a carga horária regular. "Os profissionais poderão assistir às aulas enquanto estiver nas filas, pelo smartphone, por exemplo", sugeriu.

Os interessados devem comparecer até o próximo domingo, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT) ou no módulo-conforto destinado à categoria, na Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores, das 9h às 17h.

