Taxistas de Salvador são convocados para verificação de taxímetro

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) convocou os taxistas de Salvador a comparecerem, no período de 5 de agosto a 10 de dezembro de 2019, para realização das verificações periódicas dos taxímetros.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), as vistorias deverão seguir a tabela de agendamento dando condições ao taxista programar o serviço, de acordo com período estabelecido. O acesso ao agendamento foi disponibilizado desde o dia 19 de julho, na internet.

É necessário apresentar o certificado da última verificação, Guia de Recolhimento da União (GRU) quitada, mostrando também o selo de gás natural veicular, para os que utilizam o tipo de combustível. O não cumprimento ou falta de justificativa do interessado na data agendada, possibilitará a aplicação das penalidades.

