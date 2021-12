Taxistas de Salvador são convocados para verificação de taxímetro

Os taxistas que atuam em Salvador foram convocados pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) para realizarem a verificação de taxímetro. As verificações ocorrem entre 5 de agosto e 10 de dezembro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de acordo com a tabela (confira abaixo). Os condutores de táxis devem se dirigir para pista de verificação, na avenida Vale dos Barris, s/n.

As verificações devem ocorrer de acordo com a tabela de agendamento, dando condições aos motoristas de programarem o serviço dentro do período estabelecido. O agendamento pode ser feito online, através do site do Ibametro.

É necessário que cada taxista apresente o certificado da última verificação, GRU quitada. Os que utilizam gás natural veicular, devem apresentar o selo preenchido.

A falta de justificativa ou não cumprimento dentro da data proposta, pode gerar aplicação de penalidades previstas na legislação em vigor.

