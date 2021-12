Taxistas cobram bandeira dois a partir desta segunda

Os taxistas que circulam por toda a Salvador passaram a cobrar nesta segunda-feira, 1º, bandeira 2 em qualquer hora do dia. A medida foi liberada pela Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getax) e vai até o dia 31 de dezembro, como uma forma de garantir o 13º salário dos taxistas.

Com isso, os usuários de táxis terão um aumento de R$ 0,81 no valor da corrida. Antes, a bandeira 2, que custa R$ 2,85, é aplicada aos sábados das 14h até as 6h de segunda-feira, enquanto a bandeira 1, que é cobrada nos dias úteis (segunda a sexta-feira), é R$ 2,04, das 6h às 21h.

