Taxistas auxiliares fazem carreata em Salvador

Um grupo de taxistas voltou a protestar nesta quinta-feira, 14, em Salvador. Eles fazem uma carreata, saindo das imediações do Shopping da Bahia até a Praça Municipal, no Centro de Salvador, onde permanecem.



A manifestação é formada por taxistas auxiliares (aqueles que não têm alvarás e circulam com carros alugados). Eles pedem redução nos valores das diárias pagas para permissionários e reivindicam que a prefeitura faça recadastramento da categoria e forneça alvarás para os profissionais que já estão atuando.



De acordo com o presidente da Associação de Taxista Auxiliares de Salvador (ATAS), Carlos Costa, dos 7.200 táxis cadastrados em Salvador, 5 mil são utilizados por motoristas auxiliares. Eles pagam entre R$ 750 e R$ 800 por semana de aluguel para os proprietários dos alvarás.

O secretário de Mobilidade Fábio Mota explica que não é possível conceder alvarás aos manifestantes. "Eles querem que a prefeitura dê alvará para cada um deles, mas não é bem assim", disse, explicando que é necessário seguir um trâmite legal.

Mota destacou que a prefeitura pretende iniciar um recadastramento da categoria, com o objetivo de identificar possíveis alvarás que estão inativos ou que são utilizados de forma inadequada. "Já estava em nosso planejamento cadastrar os taxistas da cidade, mas só podíamos fazer isso após a regulamentação. Ao final desse cadastro, sobrando vaga, vamos abrir processo licitatório (para concessão de alvarás)", acrescentou.



O secretário também explicou que o regulamento autoriza que os proprietários de alvarás credenciem até dois motoristas auxiliares, portanto podem negociar o uso dos seus veículos por outros taxistas. Mas, de acordo com ele, se for constatada irregularidade nesse processo, eles podem ter os alvarás cassados.

Fábio Mota ainda esclarece que não cabe ao governo municipal estabelecer valores de diárias e que essa é uma negociação privada entre proprietários de alvarás e motoristas auxiliares.



Uber

Além de reivindicar melhorias para o trabalho deles, os manifestantes também protestam contra o Uber, que entrou em operação em Salvador na última quinta, 7, mesmo sem ser autorizado pela Prefeitura de Salvador.



Esse é o segundo dia seguido de protesto da categoria contra o Uber. O primeiro foi organizado pela Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT).

adblock ativo