Taxista suspeito de agredir cantora é preso

O taxista Antônio Ricardo Rodrigues Luz, 35 anos, suspeito de agredir a cantora Aiace Félix, da banda Sertanília, na madrugada de domingo, em frente à casa de shows Commons, no Rio Vermelho, foi preso na tarde desta segunda-feira, 4, em flagrante, após prestar depoimento na 7ª Delegacia Territorial (DT).

Ele será indiciado por tentativa de homicídio, lesão corporal e injúria, segundo o delegado substituto Antônio Fernando, que acompanha o caso. Nesta segunda, já à noite, Rodrigues Luz foi levado ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito e, em seguida, transferido para a 1ª DT dos Barris.

Nesta terça, 5, ele participa de audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se a prisão temporária será revertida para preventiva ou ele se responderá o processo em liberdade. Para o delegado, a segunda opção é mais provável, pois o taxista não tem antecedente criminal.

Ele passou quase 11 horas, prestando depoimento nesta segunda. Chegou por volta das 9h30 e só foi transferido às 19h55. Na oitiva, ele afirmou que foi agredido por Aiace com uma lata de cerveja após "cantar" a irmã da cantora. Antônio negou, porém, que a tenha agredido, como afirmaram pelo menos três testemunhas que presenciaram o fato.

"Eu apenas estava me defendendo. Ela me agrediu jogando um copo de cerveja no meu rosto e no meu carro. Não mexi com a irmã dela em momento algum. Eu estava com o vidro do carro fechado. Não dei ré com o carro em cima dela em momento algum", disse ele, ao deixar a delegacia.

A versão é diferente da de Aiace. Segundo a cantora, o taxista jogou o carro, um Prisma, em cima dela, da irmã e de uma amiga após ela o repreender por causa de uma "cantada" agressiva.

Depois, saiu do carro e a esmurrou. Por causa das agressões, Aiace teve uma lesão na córnea. "Tenho 1,56m de altura, menos de 50 quilos e imagine que eu fui agredida por um brutamontes. Isso não pode ficar impune. Sofremos isso todo dia. É um absurdo as mulheres terem que gritar por respeito", disse.

Apuração

Os advogados do taxista, Marcel Ferraz e Rafle Salume, afirmaram que os depoimentos mostram "equívocos" na versão da vítima. "Não podemos tirar conclusão por depoimentos parciais nem condenar pelo clamor social", disse Salume.

Para esclarecer o caso, o delegado solicitou a busca por imagens de câmeras de segurança na região. Ele acredita, porém, que o crime está provado pelos depoimentos colhidos.

A prisão em flagrante, nesta segunda, foi possível, conforme ele, porque equipes da unidade estavam à procura do suspeito desde a denúncia. Ele foi identificado após a Gerência de Táxi da Transalvador (Getaxi) localizar a dona do veículo e do alvará que o taxista alugava.

Identificada como Edinalva, ela não quis dar entrevista. Revelou, no entanto, que não alugou o carro para Antônio Ricardo, mas para outro taxista, que emprestou o veículo ao homem para ele trabalhar no turno oposto.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade, um processo aberto para apurar o caso pode resultar no cancelamento do alvará.

adblock ativo