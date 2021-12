Taxista sequestrado no Rio Vermelho passa por cirurgia

Está sendo operado, neste momento, no Hospital do Subúrbio, o taxista Joselito de Pinho Neto, de 22 anos, que foi baleado após ser sequestrado na noite da segunda-feira, 24, em frente ao Mercado do Peixe, no Rio Vermelho.

Segundo informações do último boletim médico divulgado pelo hospital, a previsão é que a cirurgia seja concluída ainda na tarde desta terça-feira. Só após o término do procedimento é que os médicos vão poder avaliar o estado de saúde do taxista, que foi internado na noite da última segunda.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o sequestro aconteceu por volta das 23h, quando o taxista estava parado no ponto de táxi. Ele foi abordado por dois homens e uma mulher, que ordenaram que o trabalhador entrasse em um carro preto estacionado ao lado do seu táxi.

No trajeto até a cidade de Simões Filho, onde Joselito foi abandonado, os bandidos ligaram para os familiares da vítima e pediram um resgate de R$10 mil. Como o valor não foi pago no prazo estipulado, segundo a polícia, o grupo disparou duas vezes contra o taxista, causando ferimentos no braço e no ombro.

Joselito foi abandonado em um rio na região de Santo Antônio do Rio das Pedras, em Simões Filho. Ele foi socorrido por populares, que acionaram uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da 7° Delegacia do Rio Vermelho, nada foi roubado da vítima e a polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro dos autores do sequestro seguido de tentativa de homicídio.

adblock ativo