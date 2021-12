Taxista que matou estudante de direito alega auto defesa

O taxista suspeito de ter matado o estudante de direito Thiago Matos de Araújo, de 29 anos, no final do ano passado, próximo à Estação da Lapa, em Salvador, disse à Polícia Civil ter agido em legítima defesa.

Cláudio Roberto Lima França Júnior, também de 29 anos, foi preso por uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) num imóvel alugado no fim de linha do bairro de Santa Cruz, para onde teria se mudado com a ajuda da mãe logo após o crime.

Na noite do domingo, dia 22 de novembro do ano passado, o taxista teria assassinado a tiros o estudante de direito na Avenida Vale do Tororó, em frente ao bar Toca do Leão, nas imediações da Estação da Lapa.

Thiago foi morto com três tiros. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Segundo a investigação da polícia, no entanto, o motivo do crime seria por ciúmes, já que a vítima teria tido um relacionamento com a companheira de Cláudio, no período em que estiveram separados. Glenda Medeiros Figueiredo, exposa do taxista, também foi ouvida, mas não revelou detalhes sobre o suposto relacionamento.

Cláudio Roberto era procurado pela polícia desde o dia 30 de novembro, quando foi expedido um mandado de prisão temporária.

