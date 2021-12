Taxista presta depoimento sobre morte de estudante da Ufba

O taxista que transportava a dupla responsável pela morte do estudante Charles Müller, de 21 anos, na sexta, 28, se apresentou nesta quinta-feira, 3, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O profissional disse ao delegado titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Marcelo Sansão, que ficou muito abalado e em estado de choque desde a data do ocorrido.

Em depoimento o taxista, que trabalha nesse ramo há 25 anos, disse que ficou assustado com os rumores de que teria envolvimento no latrocínio. Ele contou ao delegado que, por volta das 21 horas, de sexta, quando já estava encerrando o expediente, foi abordado por um rapaz no final de linha do Engenho Velho da Federação, solicitando os seus serviços. Mesmo informando que não faria mais nenhuma corrida naquele dia, o rapaz insistiu alegando que o trajeto era curto. Quando preparava-se para sair, o outro rapaz chegou e também embarcou no carro, sentando no banco da frente, ao seu lado.

Informado sobre o local de destino, Hospital Jorge Valente, localizado na Avenida Garibaldi, o taxista aceitou fazer a corrida. Ele ainda conta que durante o trajeto não conversou com os passageiros. Ao se aproximar do hospital, questionou sobre o ponto de parada, mas a dupla pediu que seguisse e que avisaria quando parar.

Quando um dos criminosos avistou o carro da vítima, pediu ao taxista que parasse , solicitando ao comparsa, que estava no banco de trás, a arma usada no crime. Ao ver a cena, o taxista disse que ficou muito nervoso, acreditando que seria o alvo dos criminosos.

Assim que a dupla saiu do carro, tentou colocar o carro em movimento, mas o nervosismo fez o veículo "morrer". Novamente ligado, deixou o local onde ocorreu o crime. Baseado no interrogatório e nas informações prestadas, todas já confirmadas pela investigação, o delegado Marcelo Sansão acredita que o taxista não teve nenhuma participação no crime.

adblock ativo