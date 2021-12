Taxista perde licença para dirigir após agredir agente

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que o processo administrativo aberto para cassar o direito do motorista Uílton Amaral de dirigir táxi já foi concluído. Ele perdeu o direito de exercer a profissão por tempo indeterminado.

A punição ocorreu após um desentendimento ocorrido entre o taxista e o agente de trânsito Alberto Pires, que alegou ter sido agredido, na manhã desta terça-feira, 8, após ter multado Uílton, na Avenida Silveira Martins, no Cabula, por fechar um cruzamento.

O caso acabou na 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves), onde Alberto denunciou que o taxista tomou o talão de multas dele, rasgou e o agrediu. Por sua vez, Uílton admitiu ter tomado o talão, mas alegou ter sido autuado indevidamente e que também foi agredido pelo agente e um filho do servidor.



Um funcionário da 11ª DT confirmou que houve registro de agressão mútua entre os envolvidos. Os dois foram ouvidos e liberados em seguida. Não houve confirmação de que um filho do agente teria agredido o taxista.

O condutor foi multado em R$ 211,59, teve o carro apreendido e encaminhado para o pátio do órgão. Esse é o quinto caso de agressão a agentes de trânsito registrado este ano, segundo a Transalvador.



Assembleia

Os agentes realizaram uma assembleia no pátio da Gerência de Trânsito (Getran), no Vale dos Barris, por volta das 14h desta terça. A reunião contou com a presença de cerca de 70 profissionais e durou cerca de meia hora, segundo a Associação dos Servidores de Transporte e Trânsito do Município (Astram).

Nildino Santos, diretor da entidade, disse que o objetivo foi discutir como melhorar a segurança deles. "Elaboramos uma proposta para expor menos os trabalhadores da categoria, que foi encaminhada para a Transalvador", revelou Nildino.

O dirigente disse que "a principal demanda da proposta encaminhada é o fim das atividades individuais". Ou seja: que os agentes de trânsito trabalhem, "pelo menos", em duplas.

Nildino ainda lembrou que no último domingo um outro agente do órgão foi agredido por um militar. "A sensação de insegurança é muito grande", queixou-se.

A Transalvador informou que assim que receber o documento da Astram vai iniciar a análise.

adblock ativo