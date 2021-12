Taxista passa a deixar alvará para herdeiros

Raimundo de Jesus, 62, que é taxista em Salvador há 33 anos, divide o "ganha-pão" com o filho, Ricardo de Jesus, 31: enquanto o pai roda com o táxi durante o dia, o filho trabalha à noite.

Graças à Medida Provisória (MP) 615/2013, sancionada na última semana pela presidente Dilma Rousseff, Ricardo pode herdar a licença para explorar o serviço, no caso de morte do pai, titular da permissão, segundo Raimundo.

A medida assegura que cônjuges, filhos ou irmãos dos motoristas poderão usar o alvará do táxi pelo período em que durar a concessão.

Em Salvador, representantes de sindicatos e associações de taxistas afirmaram que esta era uma reivindicação antiga da categoria, e comemoraram a sanção presidencial da medida.

"É uma questão de sobrevivência para a família do taxista, que tinha na licença a principal fonte de renda. Agora, eles podem continuar utilizando os serviços", ressaltou o presidente da Associação Metropolitana de Taxistas (AMT), Valdeílson Miguel dos Santos.

Segundo ele, na capital baiana há diversos processos na Justiça em que familiares solicitam a hereditariedade do alvará. Em alguns casos, ele destaca, parentes conseguiam o direito.



O titular da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, confirma que a legislação municipal já garantia o direito da hereditariedade do alvará, mas após judicialização. "Segundo a nova lei, este processo seria automático, não precisaria ir à Justiça", diz.

"Encaminhei a nova lei ao setor jurídico para que seja feita uma análise técnica do que vamos modificar", explica.

"A decisão é muito positiva para nós, pois mantém o meio de sustento da família", ressalta o taxista Raimundo.

Sustento

Para o diretor do Sindicato dos Taxistas de Salvador (Sinditáxi) Antônio Cruz, a sanção da MP traz segurança para taxistas e famílias.

"Há casos em que, com medo de não conseguir a licença do pai na Justiça, os filhos não procuram e acabam perdendo este que, em muitos casos, é a principal fonte de sustento. Agora não precisa deste desgaste", enfatiza.

Segundo dados da Transalvador, a capital baiana tem hoje 7.266 licenciados. Em todo o Brasil, são cerca 604 mil profissionais.

O presidente da Cooperativa Associativa de Assistência dos Taxistas (Coastáxi), Gilberto Oliveira, afirma que espera, com a MP-615, que os casos de hereditariedade em trâmite na Justiça tenham decisão favorável para familiares de taxistas falecidos.

Em julho deste ano, a presidente Dilma vetou projeto de teor parecido, que tratava de "transferência de permissão". Na época, o Planalto justificou o veto alegando que as regras de transferência da permissão de exploração do serviço de táxi devem ser definidas pelas prefeituras.

