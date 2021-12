Taxista nega ter agredido jovem na saída de casa de shows

Foi divulgada no início da tarde desta segunda-feira, 4, a identidade do taxista suspeito de agredir a vocalista da banda Sertanília, Aiace Felix, 27 anos. O motorista é Antônio Ricardo Rodrigues Luz. Ele foi detido em casa, na Rua Alto do Gantois, na Federação, por volta das 13h, e conduzido à 7ª DT (Rio Vermelho), junto com um advogado, para esclarecer às acusações de assédio e agressão.

Interrogado pelo delegado plantonista Artur Ferreira, o taxista confessou ter assediado a jovem, mas negou a tentativa de atropelamento e as agressões à cantora.

Aiace acusa Antônio de tê-la agredido após sair do Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, em Salvador, na madrugada deste domingo, 3. Em entrevista ao Portal A TARDE nesta segunda, 4, ela contou que estava saindo do estabelecimento juntamente com a irmã e uma amiga, quando o taxista, que estava na fila em frente ao Commons, assediou a irmã dela, 22 anos.

"Ele recorreu ao machismo diário. Chamou ela de gostosa, delícia... Essas coisas que incomodam muito. Esse tipo de assédio não é normal. Nós, mulheres, estamos tão vulneráveis", declarou a artista.

Após as palavras proferidas por Antônio, Aiace foi até ele e pediu "respeito". No entanto, ele teria ficado irritado com a repulsa da cantora e reiterou "o assédio" ao continuar com as palavras "machistas".

Aiace e as outras duas mulheres desistiram de falar com o condutor e seguiram andando. Só que, conforme a vocalista, o taxista deu ré de forma brusca para atropelar o trio. De acordo com ela, um homem que passava na hora a puxou e evitou que ela fosse atingida.

"Não satisfeito, o taxista saiu do carro, veio na minha direção e me deu três socos no rosto, atingindo meu olho direito, minha boca, meu ombro e meu pescoço. Como resultado, ganhei uma lesão na córnea e alguns hematomas pelo corpo", contou ela, em uma publicação no seu perfil no Facebook. Depois, o taxista fugiu do local. As outras mulheres não foram agredidas.

Antônio dirige um táxi de placa OZS-5681, alugado de uma proprietária. A dona do veículo também foi depor foi na 7ª DT, mas não quis dar entrevista.

Antônio responderá por lesão corporal ou tentativa de homicídio, a depender do resultado da investigação e do laudo do Instituto Médico Legal (IML). Além disso, ele também pode perder a autorização para trabalhar com táxi. Atualmente, ele dirigia o veículo de placa OZS-5681. A Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob) abriu um processo administrativo contra Antônio Ricardo, que trabalhava como motorista.

