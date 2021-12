Taxista é morto durante assalto na Federação

O taxista Nilton Antônio do Carmo, 65 anos, foi morto a tiros no final da noite desta quinta-feira, 9, durante um assalto no bairro da Federação, em Salvador. O crime aconteceu na rua Jardim Federação, atrás de uma Igreja Universal, por volta das 23h. A vítima estava dentro do veículo quando foi atingida na cabeça pelo disparo.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), após ser baleado, o taxista perdeu o controle da direção, bateu em um carro que estava estacionado na rua e invadiu a garagem de uma casa. O carro que estava dentro da residência também foi atingido na lateral.

A vítima morreu no local e o corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações se os bandidos chegaram a levar algo do taxista. O caso é investigado pela 7ª Delegacia do Rio Vermelho. Nenhum suspeito foi preso até momento.

Nilton tinha um auxiliar que circulava com o táxi, mas, a cerca de 20 dias, tomou o veículo para poder trabalhar também.

Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas de Salvador, Vandeison Miguel, a categoria já solicitou a criação de uma delegacia de repressão de assalto a táxis. "Já que existe a Delegacia de Repressão a Roubos em Coletivos, deveria ter uma delegacia para as ocorrências dos taxistas, porque esses bandidos assaltam um veículo em um local e depois voltam para lá", denuncia.

Ele informou ainda que "os taxistas acabam nem fazendo o boletim de ocorrência, porque acham que (a polícia) não vai resolver nada". Vandeilson contou também que irá se reunir com a categoria para decidir se haverá algum tipo de mobilização. "Vamos ver o que realmente aconteceu para tomar a decisão", informou.

