Taxista é ferido na mão durante roubo de veículo na Bonocô

Um taxista ficou ferido durante o roubo do seu veículo na avenida Bonocô, em Salvador. De acordo com o presidente da Associação Geral de Taxistas (AGT), Ademilton Paim, um dos criminosos estava armado com uma faca e teria ferido a mão da vítima.

A ação aconteceu nesta terça-feira, 1º, durante uma corrida. O número de assaltantes é impreciso, mas áudios enviados por outros taxistas falam na participação de um homem e uma mulher, sendo que esta se apresentou como mãe do rapaz. Também há informações sobre o envolvimento de uma terceira pessoa.

Após o roubo, o taxista buscou atendimento médico e levou pontos por conta do corte nos dedos. Os bandidos conseguiram fugir, mas abandonaram o táxi na região do Morro do Gato, na Ondina.

A assessoria da Polícia Civil informou que a ocorrência não foi registrada.

Táxi foi recuperado no Morro do Gato

