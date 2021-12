Taxista é detido com 10 kg de maconha no Engenho Velho de Brotas

Um taxista foi detido em flagrante na tarde da última sexta-feira, 25, pela Polícia Militar (PM) no Bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. O homem, identificado como Antônio Carlos Albues de Jesus, de 27 anos, transportava no banco traseiro de seu veículo, modelo Prisma, cerca de 10 kg de maconha prensada.

A apreensão foi feita enquanto os militares faziam uma ronda na região. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Antônio foi encaminhado para a 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho).

O comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública, coronel Manoel Xavier, falou sobre o trabalho feito pelas guarnições. "Determinamos a ampliação das abordagens a táxis com ou sem passageiros, atendendo a uma reivindicação da categoria. As guarnições estão de parabéns pela ação rápida", afirmou.

