Taxista e casal são presos com drogas em Lauro de Freitas

Um motorista de táxi e casal foram presos transportando uma mala com 20 pacotes de maconha em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta segunda-feira, 9.

De acordo com informações divulgadas na manhã desta terça, 10, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o condutor Agnaldo Passinho Filho e o casal Emerson Teles da Silva e Paloma Goes Santos revelaram que o material seria entregue no bairro do Garcia, em Salvador. Não há informações do endereço do destinatário.

Conforme o órgão, os militares teriam desconfiado do táxi, mas quando foram abordar o taxista, ele tentou fugir. O veículo modelo Prisma, placa PJC 8937, foi alcançado e os três ocupantes foram presos.

O caso foi registrado na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).

