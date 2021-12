Taxista é assassinado e tem veículo roubado no Barbalho

O taxista Manoel dos Reis Alves, de 78 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 13, na rua Artur Cézar Rios, no Barbalho, em Salvador, próximo à Escola Nossa Senhora das Graças.

Segundo testemunhas, o corpo do idoso foi abandonado no local por dois criminosos que fugiram levando o táxi dele, um Chevrolet Prisma, alvará A 4808.

Conforme a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), no pescoço do senhor tinha sinais de estrangulamento e na cabeça uma lesão, que pode ter sido feita pelos criminosos ou quando ele foi jogado para fora do carro.

