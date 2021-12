Taxímetro começa a ser ajustado para nova tarifa

Começa nesta terça-feira, 1º, a mudança nos taxímetros para ajustar o equipamento ao reajuste na bandeirada. Cerca de 400 taxistas, que têm o alvará com número entre 0001 e 0400, devem comparecer nesta terça em uma das cinco oficinas autorizadas em Salvador para realizar o procedimento.

O atendimento segue até 24 de abril, conforme um cronograma baseado no número do alvará. Quem perder o prazo deve justificar no Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) até o dia 24. Quem não fizer isso deve solicitar uma nova permissão para o órgão. O pedido deve ser feito presencialmente, na avenida Vale dos Barris.

No total 7 mil taxistas devem atualizar o taxímetro, que será fiscalizado pelo Ibametro em maio. O reajuste da tarifa foi de 7,1%. Com isso, a bandeirada aumentou para R$ 4, sendo que o quilômetro da bandeira 1 sobre para R$ 2,04 e o da bandeira 2 para R$ 2,85.

adblock ativo