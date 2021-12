Taxa de lotação de leitos não inibe banhistas

Mesmo diante do constante aumento nos números de casos da Covid-19 em Salvador, o sábado foi marcado pela intensa movimentação de banhistas na praia de Itapuã, enquanto na praia do Buracão, no Rio Vermelho, o fluxo foi tranquilo. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) era de 74%, na tarde de ontem, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e 26 pacientes aguardavam regulação nas UPAs durante a manhã.

Já nos bares e restaurantes dos mesmos bairros, a força-tarefa que fiscaliza o cumprimento das medidas de restrição efetuou quatro interdições de estabelecimentos.

Operação

Nos dois bairros, a comercialização e o consumo de qualquer tipo de bebida alcóolica em espaços públicos está proibida.

Foram realizadas 135 ações de vistorias. Os dois bares e as duas lanchonetes interditadas, na última sexta-feira, funcionam no bairro de Itapuã.

O balanço de fiscalizações realizado, na noite de ontem, deve ser divulgado na manhã de hoje, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

"As duas regiões foram verificadas e apenas em Itapuã foram identificadas irregularidades. Eram bares que não estavam licenciados a colocarem mesas na área externa, fizemos a apreensão, além de duas lanchonetes, que estavam realizando venda externa", explicou o coordenador de fiscalizações da Sedur, Everaldo Freitas.

Já no bairro do Rio Vermelho, a ação que contou com a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Transalvador, Polícia Militar e a GCM, houve um cenário de maior respeito às medidas. De acordo com o coordenador, a grande dificuldade da ação é lidar com a população.

"Os estabelecimentos atenderam os pré-requisitos, com barreiras físicas, a exemplo do Largo da Mariquita e do Largo de Santana, além do uso dos EPI's e o controle dos clientes, para que não houvesse consumação em pé. No geral, é um balanço positivo, conforme foi acordado com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)", apontou o coordenador da Sedur.

De acordo com o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal (GCM), Marcelo Silva, mesmo após um longo período de aplicação dos protocolos, o uso da máscara ainda é raro entre os banhistas.

"Alguns não são conscientes. É para o bem de todos, mas encontramos uma grande resistência. É como se as pessoas esquecessem o benefício do uso da máscara. É uma necessidade que as pessoas, em sua maioria, esquecem quando estão nas praias", afirmou o inspetor.

No entanto, Marcelo sinalizou que o movimento registrado foi tranquilo, sem transtornos. "Em geral, o sábado é mais tranquilo. No domingo o dia é livre, então, a busca aumenta e, como estão proibidas, temos um trabalho maior para fazer valer o cumprimento das medidas", explicou.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

