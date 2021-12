Taxa de desemprego cai pelo quarto mês na RMS

O número de desempregados na Região Metropolitana de Salvador (RMS) despencou pelo quarto mês consecutivo em 2013, segundo as contas do governo do Estado. O dado foi divulgado nesta quarta-feira, 25.

De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - autarquia da Secretaria do Planejamento, em parceria com o Dieese, Seade e Setre - a quantidade de desempregados passou de 18,7% da população economicamente ativa (PEA), em julho, para 18,2% em agosto deste ano.

Ainda conforme informações da autarquia, a taxa de desemprego aberto passou de 13,4% para 12,9% e a de desemprego oculto permaneceu estável em 5,4%.

Em agosto, o número de desempregados girava em torno de 341 mil pessoas, quatro mil a menos que no mês anterior. O governo estima que a redução se deve ao crescimento do número de postos de trabalho superior ao número do aumento de pessoas na PEA (28 mil).

No mês de julho, o rendimento médio real cresceu tanto para os ocupados (1,7%) quanto para os assalariados (1,5%). Com estes resultados, os valores dos rendimentos médios reais foram estimados em R$ 1.160, para os ocupados e em R$ 1.271, para os assalariados.

Comparando com agosto de 2012, este número sofreu ligeira alteração. No mesmo período do ano passado, a porcentagem passou de 18,8% para 18,2% da PEA e o contingente de desempregados reduziu em 8 mil pessoas.

