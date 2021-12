Tatuadores fazem campanha solidária para Dia das Crianças

Tatuadores de Salvador realizam no dia 2 de outubro a 2ª edição da Tattoo Solidária. Esse ano, o evento acontece no Studio Boca Tattoo na Pituba. Cada tatuagem sai por R$ 250 e toda renda será direcionada para compra de brinquedos e produtos de higiene pessoal para crianças de um abrigo de Salvador.

De acordo com Bruno Gomes, o Boca Tattoo, a instituição que receberá os donativos ainda não foi escolhida. "Ainda estamos selecionando a instituição, aceitamos também sugestões", disse. A campanha também aceita doação de alimentos não perecíveis.

Especificamente no dia 2 o estúdio é exclusivo para a campanha e o atendimento será feito por ordem de chegada. "São mais de dez tatuadores participando, hoje temos a capacidade de seis macas no estúdio, então haverá um revezamento dos profissionais no atendimento", lembrou Boca.

O tatuador falou ainda que os desenhos serão previamente disponibilizados pelos profissionais e haverá catálogos para os clientes escolherem. "São tatuagens mais rápidas de fazer para que possamos ter um número maior de pessoas tatuadas, por isso não iremos fazer serviços em áreas como costela, mãos, pescoço, pés e cabeça que são lugares que levam mais tempo".

Contudo Boca ressalta que apesar da praticidade das tatuagens, isso não irá atrapalhar a qualidade. "Vão participar os principais tatuadores de salvador", completou.

A entrega dos donativos será feita no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e será mostrada por meio das redes sociais.

