Tatuadora obesa faz primeiras consultas em Salvador

"Engordei 140 kg em um ano por estar longe dos meus filhos. Agora, vou realizar meu sonho, quero voltar a viver". Foi dessa forma que a tatuadora desempregada Adizaite Helena de Moura, 30, reagiu ao iniciar nesta sexta-feira, 18, o tratamento no Hospital da Bahia. Portadora de obesidade mórbida, ela atingiu 246 kg.

Adizaite chegou ao hospital nesta manhã em uma ambulância da prefeitura de Feira de Santana, cidade onde mora (a 109 km da capital), juntamente com o companheiro Marivaldo Aquino Júnior e a amiga Ana Lúcia Marinho, que vem lhe ajudando durante os últimos meses.

A paciente teve seu caso noticiado por A TARDE no dia 4, o que motivou a equipe do núcleo de obesidade e cirurgia bariátrica da unidade hospitalar a se prontificar a atendê-la em Salvador. O objetivo final é realizar uma cirurgia de redução do estômago.

Limitação

Com dificuldade, ela cumpriu o pequeno percurso de entrada do bloco B e teve dificuldade para ficar em pé no elevador, no trajeto até o núcleo. "Isso é só para ter uma ideia do que eu passo no dia a dia. Dependo do meu marido para tudo. Até para andar ou tomar banho", disse ofegante à equipe de reportagem de A TARDE.

"Meu sonho é acabar com essa dependência, poder fazer minhas coisas sozinha, conseguir um emprego e poder trazer meus filhos". André Marley, 9, e Ana Beatriz, 7, moram com a madrinha em Fortaleza (CE), de onde Adizaite saiu no ano passado. Seu objetivo em Feira era abrir um estúdio de tatuagem. A ideia era "arrumar a vida" para trazer os filhos para a Bahia.

Ela não conseguiu trabalho e chegou a morar na rua. Diz que chegou à Bahia com menos de 100 kg e aposta: "A ansiedade e a saudade dos meus filhos me deixaram assim". Daí, conheceu o que chamou de seu "anjo da guarda", Ana Lúcia, que cedeu-lhe uma casa.

Segundo o superintendente-executivo e diretor do núcleo, Marcelo Zollinger, Adizaite é a paciente com maior índice de massa corporal (IMC) já atendida no hospital (e talvez uma das maiores no estado).

"Se ela perder 50% do peso, ainda continuará obesa mórbida, mas com menos complicações", diz ele. O pré-operatório iniciado ontem inclui exames para avaliar condições clínicas e tratamento para perda de peso. A paciente tem hipertensão e diabetes.

"Pacientes como ela, se forem para a sala de cirurgia, os riscos são imensos. Queremos planejar o procedimento com segurança, com acompanhamento interdisciplinar, para evitar complicações. Hoje, ela não tem condições clínicas para uma cirurgia", reforçou Zollinger, salientando não haver prazo para a realização da cirurgia, pois dependerá dos procedimentos nesta fase de pré-operatório.

Após o atendimento, a mulher retornou a Feira de Santana e diz que pretende seguir o tratamento indicado pelos profissionais do Hospital da Bahia. O diretor do núcleo contou que os profissionais vão manter contato telefônico com ela constantemente para acompanhar o processo. Além disso, a paciente deverá retornar à unidade hospitalar em Salvador com frequência para que seja feito o acompanhamento do pré-operatório.

Força de vontade

De acordo com Marcelo Zollinger, ela terá que colaborar, com muita força de vontade. "Não vai ser fácil emagrecer. Ela vai ter que fazer dieta líquida por três ou quatro vezes na semana. Dependerá muito da força de vontade, que eu sei que ela tem", arriscou o médico.

Nesta sexta, a paciente já recebeu do nutricionista Luís Fernando Gonçalves uma dieta que deverá seguir com disciplina, que consiste em refeições leves a cada três horas. Isso representa uma mudança na sua rotina, pois ela conta que, como depende do companheiro para fazer a alimentação dela, faz

as refeições de maneira

irregular.

