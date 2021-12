Tatuador 'Truck Tatto' é assassinado no Subúrbio Ferroviário de Salvador

O tatuador Joelson Santos, mais conhecido como 'Truck Tattoo', foi assassinado na noite da sexta-feira, 16, no bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele tinha mais de 21 mil seguidores em sua conta oficial do Instagram.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), equipes da 18ª Companhia Independente da PM foram até o local para fazer o isolamento da área. O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para remover o corpo e realização da perícia.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

