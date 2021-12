Tatuador é encontrado morto dentro de casa na Boca do Rio

O tatuador Celso Nicolas Bastos Rocha, de 44 anos, foi encontrado morto na Boca do Rio, em Salvador, nesta quinta-feira, 25, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). O corpo estava na Travessa Ruy santos, no fim de linha do bairro, no interior da casa onde morava.

Informações colhidas pela polícia dão conta de que o homem foi morto há três dias e que o corpo foi encontrado por populares que sentiram o mau cheio no local. As informações, no entanto, ainda não foram confirmadas pela polícia, que desconhece as causas da morte da vítima. Os agentes também não souberam informar se o tatuador morava sozinho.

Na casa onde residia, ele tinha um estúdio chamado "Celso Tattoo". O caso está sendo investigado pelo delegado Antônio Cláudio Oliveira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações da 9º delegacia (Boca do Rio), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a uma necrópsia.

