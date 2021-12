Tatuador é a nova vítima da guerra do tráfico no Costa Azul

O tatuador Alex Sandro da Cruz Góes, de 30 anos, o Alex Tatuador, é a mais recente vítima da guerra sangrenta que vem imperando, há 15 dias, na comunidade Paraíso Feliz, ou melhor, no Inferninho de Cima, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Ele foi executado com vários tiros na cabeça, tórax e perna, por volta das 12h desta quarta-feira, 25, na principal rua da comunidade, a Professor Isaías Alves de Almeida.

A Polícia Civil investiga se o crime foi motivado pelo fato de ele ter ido à 9ª Delegacia (Boca da Rio), no dia anterior, acompanhar uma ocorrência na qual seu cunhado Uanderson de Lima Ferreira, 18, foi detido sob a suspeita de participar do tráfico de drogas. Alex era casado com a irmã de Uanderson.

A delegada Rogéria Araújo, titular da unidade policial, informou que Alex não tinha envolvimento com a criminalidade e morava no Inferninho de Cima, que rivaliza com a comunidade Recanto Feliz, no Inferninho de Baixo, onde, segundo ela, Uanderson atua como trafiacante de drogas. Toda família de Uanderson mora no Inferninho de Cima.

Até a noite, a polícia ainda não havia identificado os suspeitos terem matado Alex nem confirmado a motivação. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico (DH/ Atlântico).

Disputa pela liderança

Conforme a delegada Rogéria Araújo, a disputa pela liderança do tráfico de drogas no Inferninho de Cima tem motivado uma série de crimes na localidade. Do dia 11 deste mês até esta quarta, seis pessoas foram baleadas e três foram mortas.

A delegada informou que tudo começou após Raiadson da Purificação Souza, 23, o Choquito, matar o ex-comparsa, Marcelo dos Santos, e ferir o também ex-comparsa, Marcos dos Santos Ferreira, 25.

Marcelo e Marcos teriam ido à casa de Choquito - líder da localidade -, na intenção de matá-lo para assumir o comando. Contudo, ele teria descoberto o plano e atirado contra a dupla.

Choquito, que levou seis tiros, foi preso no Hospital Geral do Estado (HGE), quando recebia atendimento. Marcos também foi detido. Choquito assumiu o controle do tráfico no local após a prisão de Judson Pádua Queiroz.

Entenda o caso

Raijackson da Purificação Souza, 21, irmão de Choquito, foi morto na última segunda, 23. Criminosos foram na casa dele atrás de Choquito, que já estava preso.

Israel Gomes de Matos, 25, Yuri Silva Ramos, 26, uma adolescente de 16 e outro de 15 foram baleados na madrugada do domingo passado, 22. Atingidos por balas perdidas, eles passam bem. Choquito e Marcos estão entre os seis baleados.

