Tarzan é preso após assaltar na Boca do Rio

Lucivaldo Reis Santos, o Tarzan, 36 anos, foi preso no início da tarde desta sexta-feira, 19, após assaltar uma pessoa na Boca do Rio. A vítima registrou a queixa do roubo de seu celular, relógio e dinheiro, na 9ª DT e forneceu uma descrição de Lucival.

Os investigadores saíram em diligência e conseguiram localizá-lo em uma rua, com os bens roubados, que já foram devolvidos à vítima. Lucivaldo havia sido preso anteriormente também por roubo e se encontrava em liberdade provisória desde fevereiro deste ano. Autuado em flagrante por roubo, ele foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na avenida ACM.

