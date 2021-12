Tartaruga marinha é encontrada morta no Porto da Barra

Pescadores e mergulhadores encontraram, na manhã deste sábado, 20, uma tartaruga marinha morta, nas imediações do Forte de Santa Maria, na praia do Porto da Barra, em Salvador. O animal, um sub-adulto da espécie Chelonia mydas, popularmente chamada de "tartaruga verde", foi retirado do mar por mergulhadores.

A tartaruga foi encontrada boiando na água e possuia pedaços de saco plástico na boca, uma indicação de que pode ter morrido asfixiada ao engolir lixo descartado no mar.

Segundo o biólogo Eduardo Saliês, executor da base de conservação do Projeto Tamar, em Arembepe (Camaçari), na região metropolitana de Salvador, o animal foi encontrado em estado avançado de decomposição e por isso não foi identificada de imediato a causa da morte. Esses animais também costumam morrer por asfixia ao se emaranhar em redes de pesca.

"O lixo é um dos fatores que causam a morte de tartarugas marinhas", enfatiza Eduardo. Ainda segundo o biólogo, a tartaruga verde é uma das espécies mais frequentes na costa brasileira pois se alimenta de algas marinhas.

Cinco espécies de tartaruga marinha utilizam o litoral brasileiro para se reproduzir e o Tamar realiza o trabalho de pesquisa e conservação dessas espécies, bem como trabalho de consciência ambiental para a preservação do ecossistema desses animais.

