Tartaruga marinha é encontrada morta na Praia do Flamengo

Uma tartaruga marinha foi encontrada morta no início da tarde desta quarta-feira, 30, na Praia do Flamengo, em Salvador. O corpo, que já estava em avançado estado de decomposição, foi trazido pela maré e chamou a atenção de banhistas que estavam no local.

O animal tinha marcas na cabeça, mas, ainda não se sabe ao certo se estas foram provocadas por alguma rede de pesca. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o posto do Projeto Tamar, responsável pela área, e uma equipe da entidade foi deslocada para remover a tartaruga.

