Tartaruga marinha é encontrada morta na praia de Ondina

Uma tartaruga marinha foi encontrada morta no fim da tarde desta quinta-feira, 8, na praia de Ondina, próximo ao restaurante Sukyiaki. O animal não apresenta marcas de ferimento.

Até as 17h30, o portal A TARDE tentou contato com a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na Bahia, para saber sobre a remoção do animal, mas as ligações não foram atendidas.

adblock ativo