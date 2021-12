Tartaruga marinha é encontrada morta em praia de Amaralina

Uma tartaruga marinha, aparentemente da espécie oliva-lepidochelys olivacea, foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira, 28, na praia de Amaralina, em Salvador.

Considerada a menor das tartarugas marinhas, o animal apresentava pequenos ferimentos e foi localizado encalhado na areia por um banhista.

Até a publicação desta matéria, o Projeto Tamar não recebeu nenhum ocorrência sobre o caso. Ao Portal A TARDE, a biológa Natália Berchieri explicou sobre o procedimento tomado quando uma tartaruga é encontrada morta. "Vamos a campo para identificar a possível causa da morte, medimos, necropsiamos para sexagem e para observação do conteúdo estomacal. Feitas as coletas, enterramos no próprio local."

Ainda segundo a especialista - que teve acesso às fotos por meio da equipe de reportagem do A TARDE - o animal foi vítima da interação com a pesca. "Seguindo os nossos protocolos e devido a seu estado corporal, ela tem uma forte evidência com a pesca", disse.

