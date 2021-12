Tarifas de metrô e ônibus vão para R$ 3,30 neste sábado

Os soteropolitanos vão começar o ano pagando mais caro a passagem do transporte público. A partir deste sábado, 2, as tarifas de ônibus, que hoje é de R$ 3, e de metrô, até então gratuita, vão custar R$ 3,30, um aumento de 10%, no caso dos coletivos.

O contrato de concessão assinado pela prefeitura com os consórcios que operam o sistema estabeleceu, em 2014, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seria utilizado como base para reajustar as tarifas até 2016.

A partir de 2017, a elevação do valor da passagem de ônibus será feita a partir de um cálculo de planilha, que levará em conta os custos de insumos como diesel, pneus, peças e outros itens comprados pelos empresários para operar as linhas.

Metrô de Salvador

O metrô também vai passar a ter a passagem ao custo de R$ 3,30. Haverá a integração, inicialmente, com 55 ônibus em dez linhas. O cidadão pegará o ônibus, seguirá para uma das estações e dará sequência de metrô, sem precisar pagar uma nova tarifa.

Serão quatro linhas na Estação Retiro (Capelinha-Lapa-Campo Grande; Fazenda Grande do Retiro-Lapa; São Caetano-Lapa e ainda Bom Juá-Lapa). No Acesso Norte, três linhas (Pernambués-Lapa; Resgate-Lapa e Vale dos Rios-Stiep-Lapa). Na Lapa, serão mais três linhas (Lapa-Chame-Chame; Lapa-Barra Avenida-Barra e Lapa-Garibaldi-Ondina).

