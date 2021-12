Tarifa do metrô acompanha a do ônibus e sobe para R$ 3,60

O governo do Estado confirmou nesta quinta-feira, 5, que a tarifa do metrô de Salvador será equiparada ao dos ônibus, no valor de R$ 3,60, e passa a valer a partir desta sexta-feira, 6.

De acordo com governo o reajuste se dá para garantir a unificação tarifária entre os modais de transporte público. O valor da nova tarifa do ônibus não foi calculado em cima do preço pagado pela população, mas do valor definido no contrato entre a prefeitura e as concessionarias que administram o sistema. Apesar da passagem custar R$ 3,30 até o domingo, 1º, o valor no contrato era de R$ 3,35. Com o reajuste a passagem dos ônibus convencionais foi para R$3,60.

Em dezembro do ano passado foram inauguradas as três primeiras estações da Linha 2 do Metro, comisso o volume de passageiros passou de aproximadamente 50 mil para 74 mil, de acordo com a CCR Metrô Bahia, administradora do sistema.

Para alimentar o sistema metroviária e facilitar a vida do soteropolitano 256 linhas de ônibus urbanos estão integrados ao metro, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A integração entre ônibus e metrô é feita por meio de um cartão recarregável. A tarifa de R$ 3,60 permite que o passageiro pague o mesmo valor para embarcar nos dois transportes, pelo período de duas horas. Os passageiros do metrô podem utilizar o cartão da CCR Metrô Bahia, SalvadorCard e Metropasse.

A estimativa é que a linha 2 do metrô, que vai até o aeroporto de Salvador, tenha 20 km de extensão e 12 estações: Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto. Estão previstas ainda a construção de quatro terminais de integração - Acesso Norte, Rodoviária, Pituaçu e Aeroporto - e a reforma de outros dois - Rodoviária Norte e Mussurunga.

O projeto prevê ainda a expansão do sistema metroviário até Lauro de Freitas, completando 23 km e 13 estações.

