Tarifa de ônibus metropolitanos sobe para R$ 3,60

Seguindo o reajuste dos ônibus de Salvador, 53 linhas de ônibus metropolitanos também vão ser reajustados de R$ 3,30 para R$ 3,60, a partir de domingo, 8.

No dia 2 de janeiro, a tarifa de ônibus municipal de Salvador, teve um aumento de R$ 0,30, causando insatisfação por parte da população. Já na quinta-feira, 5, o Governo do Estado anunciou o reajuste do metrô da capital para o mesmo valor da tarifa de ônibus.

