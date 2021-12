Tarifa de ônibus em Salvador vai para R$ 4 a partir de terça-feira

A passagem do ônibus será reajustada na capital baiana em R$ 0,30. O prefeito de Salvador ACM Neto anunciou na manhã deste sábado, 30, durante cerimônia de inauguração da obra de contenção de encosta no Beco do Cirilo, na Estrada da Rainha, que a partir da zero hora de terça-feira, 2, a tarifa passa dos R$ 3,70 para R$ 4.

Também neste sábado a integração entre metrô e ônibus foi garantida pelo governador Rui Costa, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa. A nota diz ainda que “o reajuste da tarifa do metrô ainda está sendo estudado por técnicos e a definição deve ser divulgada nos próximos dias”.

A nova tarifa foi aplicada após os empresários dos coletivos acatarem a proposta de renovação da primeira parte da frota garantida no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), estabelecendo a circulação mil novos ônibus, todos com ar-condicionado, até 2022.

“É preciso lembrar que o aumento deveria ter começado a vigorar no dia 2 de janeiro deste ano, e, consegui barrar em função das garantias solicitadas no acordo. Só autorizamos o aumento depois que os operadores de transportes assumiram o compromisso, de garantir que, em 4 anos, a cidade terá a circulação dos novos ônibus. Vamos fiscalizar o cumprimento do contrato. Caso o acordo não seja cumprido, vamos anular o aumento da passagem", afirmou ACM Neto.

Serão inseridos 250 veículos à frota este ano, sendo 125 até 20 de julho e 125 até 20 de setembro. Em 2020, 2021 e 2022, a renovação deve ocorrer até 30 de junho (250 veículos por ano).

Estudos

Conforme ACM Neto, foram feitos estudos técnicos para definir o valor. “Contratamos duas consultorias selecionadas pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal), que realizaram pesquisas sobre o transporte e auditoria no sistema de bilhetagem. Os estudos apontavam o valor de R$ 4,12, mas, a gente não aceitou. Resolvemos arcar com os 12 centavos para não pesar no bolso dos usuários. Deixando de cobrar o ISS para o setor, de taxa da Arsal e do pagamento do restante da outorga, permitindo o valor de R$ 4”, salientou.

Para ele, o aumento gerou alguma insatisfação na população, porém, há necessidade de melhorias no modal de transporte. “Eu entendo que o aumento não é bom pra população e a gente compreende, mas em função dos índices de inflação e da necessidade de avançar no transporte público, havia necessidade dessa decisão. Aproveitamos para avançar na área de transporte e vamos exigir o cumprimento do que foi assinado”, garantiu o prefeito.

