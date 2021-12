Tarifa de ônibus em Salvador será reajustada na próxima terça

A tarifa de ônibus em Salvador passará por um aumento de preço a partir da próxima terça-feira, 2. A informação foi confirmada pelo prefeito ACM Neto, durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta, 28,.

O valor do aumento será divulgado em uma coletiva de impressa neste sábado, 30.

Termo de Ajustamento de Conduta

Em entrevista ao A TARDE, a promotora do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Rita Tourinho, informou que o aumento da passagem é necessário para uma renovação da frota, levando em consideração o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela Prefeitura e pelos sócios do Consórcio Integra, responsável pela administração do transporte publico municipal.

Em nota, o MP-BA, informou que o TAC ainda não possui todas as assinaturas para entrar em vigor. O órgão, por meio da 5ª Promotoria da Cidadania, "ainda aguarda que os sócios das empresas de transporte assinem o acordo", diz o informe.

Ainda segundo o MP-BA, a frota será renovada no período de quatro anos, com renovação anual.

adblock ativo