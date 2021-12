Tarifa de ônibus de Salvador será reajustada em 2016

O valor da tarifa de ônibus em Salvador será de, aproximadamente, R$ 3,30 a partir do primeiro dia de 2016 se a projeção que o mercado financeiro tem para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano se confirmar.

O cálculo feito pela equipe de A TARDE leva em consideração a última previsão para o índice, divulgada pelo Banco Central no boletim Focus. Segundo a publicação, o IPCA, que mede a inflação no país, deverá atingir, em 2015, 9,32%.

O contrato assinado pela prefeitura com os consórcios que operam o sistema de ônibus na capital baiana estabeleceu, no ano passado, que o indicador será utilizado como base para reajuste de tarifas até 2016.

A partir de 2017, a elevação do valor da passagem de ônibus será feita a partir de um cálculo de planilha, que levará em conta custos de insumos como diesel, pneus, peças e outros itens comprados pelos empresários para operar as linhas.

Mudanças

O titular da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), Fábio Mota, rejeita reclamações quanto ao preço da tarifa dos ônibus soteropolitanos. Segundo ele, o valor "é o menor entre as principais capitais do país" e "o melhor custo-benefício entre todas as cidades".

O secretário defende que mudanças recém-promovidas no sistema - como a substituição de parte da frota e a implantação de linhas nas madrugadas - compensam o preço pago pelos soteropolitanos nos ônibus.

Ele afirma que o reajuste em 2016 seria maior do que o previsto caso o cálculo descrito no contrato de concessão do sistema começasse a ser usado no final deste ano. "Todos esses insumos que vão servir de base para o reajuste em 2017 tiveram preço reajustado várias vezes, então o ajuste da tarifa pelo IPCA vai ficar barato", acredita Mota.

O gestor também antecipou que estudos feitos para otimizar as linhas de ônibus e reestruturar o sistema serão entregues à secretaria ainda este ano pela empresa de consultoria contratada para executar o serviço. Depois, a equipe do órgão avaliará os resultados e traçará diretrizes de ações.

adblock ativo