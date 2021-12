Tarifa de ônibus de R$ 3 entra em vigor e grupo protesta

Os usuários do sistema de transporte coletivo de Salvador começaram a pagar nesta sexta-feira, 2, a nova tarifa de R$ 3 pelo serviço. Os 300 novos ônibus previstos para circular desde o primeiro dia do ano também só chegaram às ruas da cidade nesta sexta-feira.

Insatisfeitos com o aumento de R$ 0,20 na passagem do coletivo, integrantes do movimento Frente Única de Lutas pela Mobilidade - formado pelo Tarifa Zero e Resistência Passe Livre - fizeram uma manifestação da Av. Anita Garibaldi até a sede da Secretaria de Urbanismo e Transporte de Salvador (Semut), na Federação.

Durante o trajeto, os manifestantes gritavam frases como "três reais é um roubo" e "pago, mas não devia, transporte público não é mercadoria". Ao chegar à sede da Semut, eles queimaram uma catraca feita de papelão e leram uma carta com reclamações sobre o transporte público em Salvador.

"Queremos que se revogue o reajuste da tarifa ou se justifique o valor, apresentando as planilhas dos custos da operação para que se esclareça o aumento", disse André Saback, coordenador de comunicação da Frente Única de Lutas pela Mobilidade.

Manifestantes protestaram contra aumento de R$ 0,20

Queixas

Passageiros que utilizaram os novos ônibus em circulação, nesta sexta, elogiaram a diferença na qualidade do veículo, mas não deixaram de reclamar do novo valor da tarifa.

"O aumento é válido se vier com melhoras. Queremos mais conforto e pontualidade", afirmou a manicure Maria Fátima Silva, 41 anos. Segundo ela, muitas pessoas ainda não sabiam que a entrada nos novos ônibus é feita pela porta dianteira e ficaram atrapalhadas na hora de subir nos veículos.

O assistente de loja Renato Nunes, 43, disse que o aumento da passagem o pegou de surpresa, mas elogiou a estrutura dos novos ônibus. "Está mais seguro e confortável, porém alguns motoristas não têm paciência para dar informação ao usuário e a demora para o ônibus passar no ponto continua. Estou esperando há uma hora e meia," reclamou.

O estudante Jefferson Silva acredita que o aumento do salário mínimo, de R$ 724 para R$ 788, irá neutralizar o impacto da nova tarifa. "Acredito que o novo salário mínimo irá compensar o aumento da passagem", falou.

