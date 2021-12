Tanque rompe e prédio da Caixa é evacuado

Uma ruptura do tanque de água do edifício Boulevard Financeiro, na rua homônima, no Caminho da Árvores, próximo ao Shopping Sumaré, onde funciona o telemarketing da Caixa Econômica Federal (CEF), fez o prédio ser evacuado e os funcionários liberados nesta sexta-feira, 25.

De acordo com um bombeiro civil do edifício, Osvaldo Pires, o rompimento aconteceu por volta das 20 horas desta quinta e, apesar de não representar risco para a edificação, os trabalhadores foram dispensados porque o edifício está sem água, com os elevadores parados e alguns pontos de alagamento. Técnicos também vão vistoriar o prédio.

Durante a saída do local, uma funcionária, que tem histórico de pressão alta, passou mal, mas colegas, que não se identificaram, disseram que não era nada grave. De acordo com os trabalhadores, a situação é tranquila.

A agência da Caixa que funciona no térreo do mesmo prédio mantém atendimento ao público. De acordo com o bombeiro civil, a agência não foi afetada.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de imprensa do banco na Bahia, mas o expediente deste setor só começa às 12 horas. Também não foi possível contato com a assessoria da Caixa em Brasília.

adblock ativo